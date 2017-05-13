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Ölü sayısı 23'e yükseldi
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Ölü sayısı 23'e yükseldi

Muğla'da tur midibüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada aracın altında kalan 3 kişinin çıkarılmasıyla ölü sayısı 23'e yükseldi.

Muğla'da tur midibüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada aracın altında kalan 3 kişinin çıkarılmasıyla ölü sayısı 23'e yükseldi.
İzmir'den Marmaris'e günü birlik gezi için 03 FR 747 plakalı midibüs ile yola çıkan kafilenin karıştığı kazada bilanço arttı.Kazada aracın altında kalan 3 kişinin de çıkarılmasıyla ölü sayısı 23'e yükseldi. Yaralı 11 kişinin Muğla ve Marmaris'teki hastanelerde tedavilerini sürdüğü öğrenildi.
İzmir'in Buca ilçesi Yaylacık Mahallesi sakinlerinin katıldığı turun Murat Ceylan adında bir kişi tarafından organize edildiği, grubun 6 araçla Marmaris'e doğru yola çıktı öğrenildi. Gruptaki diğer araçlardan 3'ünün önde, iki aracın da kaza yapan midibüsün arkasından geldiği ifade edildi. Organizatör Murat Ceylan'ın eşi Nazlı Ceylan'ın da ölenler arasında olduğu, Nazlı Ceylan'ın Aydın'ın Çine'de verilen molada diğer midibüsten inerek kaza yapan araca bindiği kaydedildi.
(Bekir Tosun - Vural Efecik/İHA)

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