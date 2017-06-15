İngiltere'de 24 katlı binada çıkan yangında ölü sayısı 17'ye yükseldi.
İngiltere'de 24 katlı binada çıkan yangında ölü sayısı 17'ye yükseldi. İngiltere'de geçtiğimiz günlerde 24 katlı binada çıkan yangında ölü sayısı artıyor. Yetkililer, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı. Ölü sayısının artabileceğini kaydeden yetkililer, binadan canlı bir şekilde kurtarılmasının mümkün olmadığını dile getirdi. 30 kişinin tedavisinin ise sürdüğünü ifade eden yetkililer, 17 kişinin durumunun kritik olduğunu söyledi.
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