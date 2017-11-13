13.11.2017 08:44 Ölü sayısı 161'e çıktı

Irak'ın İran sınırında meydana gelen 7,2 büyüklüğünde depremde ölü sayısı 161 oldu. Irak'ın İran sınırında meydana gelen 7,2 büyüklüğünde depremde ölü sayısı 161 oldu.

Irak'ın Halepçe kentinde 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ülkenin İran sınırındaki depremde Irak tarafında 6, İran'da ise 155 kişi öldü. Irak'ta 255, İran'da ise bin 500'ün üzerinde kişinin de yaralandığı açıklandı.

Sarsıntı Türkiye'de de hissedilirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Türkiye, bölgeye arama kurtarma ekibi ve yardım malzemesi gönderdi.



