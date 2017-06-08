Ölü sayısı 16'ya çıktı

İran'ın başkenti Tahran'da dün terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen çifte saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.
İran'ın başkenti Tahran'da dün terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen çifte saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı. Tahran'da kadın kıyafeti giyen saldırganlar parlamentoya saldırırken, eş zamanlı olarak devrim lideri Humeyni'nin mezarından da patlama sesleri yükselmişti. Çifte saldırıda yaralananlardan 4'ü daha hayatını kaybetti. Böylece ölü sayısı 16 'ya yükseldi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.