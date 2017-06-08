Ölü sayısı 16'ya çıktı

İran'ın başkenti Tahran'da dün terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen çifte saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.

İran'ın başkenti Tahran'da dün terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen çifte saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.

Tahran'da kadın kıyafeti giyen saldırganlar parlamentoya saldırırken, eş zamanlı olarak devrim lideri Humeyni'nin mezarından da patlama sesleri yükselmişti. Çifte saldırıda yaralananlardan 4'ü daha hayatını kaybetti. Böylece ölü sayısı 16 'ya yükseldi.

