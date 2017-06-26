Pakistan'ın Pencap Eyaletindeki Bahawalpur şehrinde petrol tankerinin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 157'ye yükseldi.

Pakistan'ın Pencap Eyaletindeki Bahawalpur şehrinde petrol tankerinin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 157'ye yükseldi.

Pakistan'ın Bahawalpur şehrinde petrol tankerinin devrilmesiyle sızan yakıtı almak isteyen halkın kalabalık olduğu bir anda petrol tankeri patlamıştı. Olayda, 4 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısı 157'ye yükseldi. Olayda yaralanan 50 kişinin tedavisi de sürüyor.

Ülkenin güney kenti Karaçi'den Lahor'a giden petrol tankeri, sürücünün kontrolünü kaybetmesinin ardından devrilmişti.

