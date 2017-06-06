Ölü sayısı 150'yi geçti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen son 16 yılın en kanlı saldırısında ölü sayısın 150'yi geçti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen son 16 yılın en kanlı saldırısında ölü sayısın 150'yi geçti.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai Kabil Güvenlik Zirvesi'nde yabancı diplomatlara yaptığı açıklamada, 31 Mayıs'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısının 150'den fazla olduğunu açıkladı. 2001 yılından bu yana düzenlenen en kanlı saldırıda ölü sayısının giderek arttığını belirten Gani, Kabil'de patlayıcı yüklü araçla büyükelçilik ve hükümet binaları yakınında saldırının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kabil'deki Zirvede açıklama yapan Gani, "Sadece biz hedef değildik. Diplomatik toplum bu saldırının hedefi idi" dedi. Gani, patlamada ölenlerin hepsinin Afgan olduğunu belirtti.

Öte yandan, yapılan saldırıyı ise üstlenen olmadı.

