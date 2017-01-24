Oltaya yavru köpek balığı takıldı

Hatay'ın Payas ilçesi sahilinde bir amatör balıkçının oltasına köpek balığı yavrusu takıldı.

Hatay'ın Payas ilçesi sahilinde bir amatör balıkçının oltasına köpek balığı yavrusu takıldı.

Sezer Tekin, balık avlamak için arkadaşı ile birlikte Payas sahiline gitti. Bir süre sonra oltalarına takılan yavru köpek balığını gören Tekin ve arkadaşı büyük şaşkınlık yaşadı. Yavru köpek balığı yakalayan iki arkadaşın etrafını meraklı vatandaşlar sardı. Gençler, tekrar suya salmak için ellerine aldıkları köpek balığı ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Yavru köpek balığı daha sonra denize salındı

(Ferit Savaş / İHA)