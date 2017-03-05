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Oltalar birinci olmak için denize atıldı
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Oltalar birinci olmak için denize atıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde oltayla balık yakalama yarışması düzenlendi.'En Büyük Balık', 'En Ağır Balık' ve 'En Fazla Balık' kategorisi olmak üzere üç dalda verilen ödüller için kıyasıya verilen mücadele renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde oltayla balık yakalama yarışması düzenlendi.'En Büyük Balık', 'En Ağır Balık' ve 'En Fazla Balık' kategorisi olmak üzere üç dalda verilen ödüller için kıyasıya verilen mücadele renkli görüntülere sahne oldu.
Göcek Mahallesi'nde gerçekleştirilen balık tutma yarışmasına 100'e yakın vatandaş katıldı. Kadın erkek, çoluk çocuk oltasını kapan iskeleden en fazla balığı tutabilmek için iki saat boyunca çaba gösterdi. Kimi vatandaşlar hiç balık tutamazken, kimileride en fazla balığı oltayla tutarak kupaları kazandılar.

BALON BALIĞI TUTANLAR DA ÖDÜLLENDİRİLDİ
Güzel ve güneşli bir havada dünyanın ve Türkiye'nin mavi yolculuk merkezi olan Göcek'de D. Marin iskelesinden oltalarını denize atan genç ihtiyar, çoluk çocuk 92 katılımcı en büyük ve en fazla balığı tutmak için yarıştılar. Balık tutma yarışmasında vatandaşlar, balık tutmak için uğraşıp stres attılar. Yarışma sonunda tutulan balıklar tek, tek teraziye konup tartılırken, en büyük balığı tespit etmek için de ölçümler yapıldı.
Bu arada balıkların korkulu rüyası olan balon balığını tutanlar da ödüllendirildi. En fazla balon balığı tutanların ardından diğer kategorilerdeki sonuçlar jüri tarafından tespit edildi. En fazla balık tutan Berkay Başar bu kategoride 1. olurken, en büyük boy balık kategorisinde ise 44 cm. kefal balığı tutarak Eray Soyer 1. 'lik ödülünü alırken, en ağır balığı tutan Sinem Mutlu da 790 gram balık ile kategorisinde 1.'liğe layık görüldü.
(Murat Yalçın / İHA)

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