Ölmeden, Olmak

İnsanoğlu kimi için bazı olgular vardır ki kurtulmak veya akıldan çıkararak yaşamak imkânsızdır.

Bazılarının imkânsızı başardım iddiası, ölüm söz konusu olunca başarılması imkânsızlaşan bir konumda durmak zorunda kalır.

Ölüm gerçekliği belki düşününce canımızı sıkar ama yine de hatırlayınca kendimizi derleyip toparlamamız bakımından önemlidir.

Kabir ziyaret ederiz bize ölümü hatırlatır. Yıkanan bir cenazenin yerine kimi zaman kendimizi koyarız.

Yaşlanırız acziyet meydana gelir ve yapabileceğimiz bir şey kalmadığını fark ederek, şeridi gibi gözümüzün önünde geçen pek çok hatıra üzer mi sevindirir mi belli olmaz…

Pişmanlıklar ve sevinçler bir arada geçici olarak yaşansa da; kalıcı bir hayata geçtiğimiz andan itibaren ebedi güzellik ve mutlulukların yaşanması veya elden kaçan fırsatlar haline gelmesi söz konusu olur.

Bir gün acizlikten; iyi veya kötü bir şey yapamayacağınızı çok düşünemezsiniz

Şımartır hayatın bazı güzellikleri veya zenginlikleri.

Azgınlaşırsınız kimi zaman ve başkasına kendinizce oyun yaptığınızı zannederken eziyet ettiğinizi bile fark edemezsiniz.

Kim bilir; kimin ne zaman öleceğini?

Biliriz bu gerçekliği ama sanki uzun vadeli planlarımız her zaman tutmuş gibi, her şey kendi istediğimiz gibi oluyormuşçasına bir hayalle sorumluluklarımız fark etmez hale geliriz.

Fark edemediklerimiz başkasına yaptığımız iyi niyetli davranışlarımızdan ise; gelecekte çok güzel bir hayat sizleri bekliyor demektir.

Ama cehaletten kaynaklanan bir sebeple yaptığınız kötülüğün yıllarca izini silemez hale gelecekse, hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkıp senin yaptığın yanlışın uzantısı benim derse ne yapacaksınız.

Bazı anlık zevkler için sorumluluklarınızdan kaçtığınızı zannederken, kimin hazırladığı ağa düştüğünüzü fark edemiyorsanız; daha sonra üzülmemek için şimdi daha dikkatli davranmak gelecekteki kalıcı güzelliklere kavuşmanız için hazırlık olacaktır.

Her yaşanan ve tecrübeye dönüşen halin, ölüm gelmeden önce olgunlaştıran olması gerekirken; tecrübeye değer vermeyişle kötü sonun sizi beklediği durumlara hazırlıklı olmak gerekir.

Önemli olan geçici zenginlikler ve şöhretler edinmek mi yoksa kalıcı güzellikler için daha dikkatlice verilmiş ömür fırsatı kullanmak mı gerekir.

Hadi yeniden düşünelim ölmeden olmayı. Öldükten sonra olmak söz konusu olmayacaksa; bugün bize düşen ölüm ne zaman gelir belli olmaz düşüncesiyle ölmeden olmayı becermektir

Ölmenin kararını veremediğiniz dünyada; olmanın kararlılığı içinde olmak daha bir başka değere sahip olmalıdır.

Allah'ın iradesine müdahale söz konusu olmayacağına göre; beklenen son ne zaman gelirse gelsin bu gün yeniden hayatı gözleyip, kendi irademizle olmayı, olgunlaşmayı ve olabildiğimiz kadarıyla kendi fıtratımızdaki olgunluğu yakalayıncaya kadar uğraşmayı gerektirir.