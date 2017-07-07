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Olimpiyat ateşi Samsun'da yanmaya başladı
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Olimpiyat ateşi Samsun'da yanmaya başladı

3 Temmuz'da Lozan'dan teslim alınan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları meşalesi, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katılımıyla düzenlenen görkemli bir törenle Samsun'da yanmaya başladı.

3 Temmuz'da Lozan'dan teslim alınan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları meşalesi, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katılımıyla düzenlenen görkemli bir törenle Samsun'da yanmaya başladı.
Samsun'da 18-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın meşalesi, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katılımıyla, Samsun Batı Park'taki Olimpiyat Sahası'nda yapılan tören ile Samsunlularla buluştu. Törende, Türk heyetinin 3 Temmuz'da Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi'nin (ICSD) Lozan'daki merkezinden teslim aldığı meşaleyi Türkiye'ye getiren Olimpiyat elçisi Taha Akgül'e beş olimpiyat elçisi eşlik etti.
Törende kısa bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Bugün burada, olimpiyat oyunları elçileri ile birlikte meşalenin yakılması töreninde bir aradayız. Şu anda aramızda yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Sporcularımız gelmeye başladı. Onlara hoş geldiniz diyoruz. İnşallah çok başarılı çok olumlu geçecek olan bu organizasyonda eğlenceli bir zaman diliyorum. Samsun güzel ve yıllarca konuşulacak bir ev sahipliği örneği sergileyecektir. Ben hemşerilerime inanıyorum ve güveniyorum. Samsun olimpiyat oyunlarına hazır" dedi.
Samsun'un tarihi bir güne tanıklık ettiklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Tarihi gün geldi. Samsun 19 Mayıs şehrinde, meşale şehrinde 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın açılışına ramak kala bugün meşale etkinliğinde birlikteyiz. Sayın Bakanım, sizlere saygı sunuyorum. Samsun, adına yakışan bir şekilde olimpiyatlara ev sahipliği yapacak. İşitme Engelliler Olimpiyatları'nı görkemli bir şekilde icra edecek. Samsun halkı da ev sahipliğinin en güzel örneğini ortaya koyacak. Bu coşkuyu doruğa taşıyacak" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Çağatay Kılıç ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Taha Akgül'le birlikte, Samsun doğumlu dünya şampiyonu milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı, Samsunlu milli futbolcular Gökhan Gönül ve Sabri Sarıoğlu, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen ile yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu, meşaleyi Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'na taşıdı. Burada olimpiyat ateşini Bakan Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a teslim etti. Meşaleyi teslim alan Yusuf Ziya Yılmaz, olimpiyatları en iyi şekilde yapacaklarını söyledi.
(Erdi Demür /İHA)

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