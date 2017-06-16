Ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

İngiltere polisi Londra'da yanan 24 katlı binada ölenlerin sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.
İngiltere polisi Londra'da yanan 24 katlı binada ölenlerin sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı. İngiltere polisi yaptığı açıklamada, yanan 24 katlı binada hayatını kaybedenlerinin sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.Tedavi altına alınan 24 kişiden 12'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Ölü sayısının artabileceğini kaydeden yetkililer, ölenlerin kimliklerinin tespit edilemeyeceğini açıkladı.
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