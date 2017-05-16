Ölen Suriyeli bebek 5 aydır morgda bekletiliyor

Mülteci kampında dünyaya gelen ve 3 gün sonra vefat eden Suriyeli bebek, 5 aydır morgda bekliyor. 137 gün sonra defin edilmek istenen bebek, yapılacak otopsinin ardından defin edilebilecek

Mülteci kampında dünyaya gelen ve 3 gün sonra vefat eden Suriyeli bebek, 5 aydır morgda bekliyor. 137 gün sonra defin edilmek istenen bebek, yapılacak otopsinin ardından defin edilebilecek

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Suriyeli Mülteci Kampında 19 Aralık 2016 tarihinde dünyaya gelen Meryem Hero bebek, erken doğum nedeniyle 3 gün sonra rahatsızlanarak Gaziantep'teki özel bir hastaneye kaldırıldı. 22 Aralık 2016'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Suriyeli bebek, hastane morguna kaldırıldı. Ölüm işlemleri yapılan Meryem bebeğin cenazesi, ailesinin teslim alması için uzun süre yakınları beklendi.



5 AYI AŞKIN SÜREDİR MORGDA

Ailesi tarafından teslim alınmaması üzerine bebeğin cansız bedeni, 147 gün boyunca, hastane morgunda bekletildi. Suriyeli bebek, 15 Mayıs 2017 tarihinde hastane yetkilileri tarafından Yeşilkent mezarlığına götürüldü. Mezarlık yetkilileri bebeğin ölüm tarihinin eski olması nedeniyle durumu savcıya bildirdi. Savcılık ise cenazenin defin edilmemesi talimatını vererek, bebeğin otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilmesini istedi. Bunun üzerine Suriyeli Meryem Hero bebek, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilerek morga konuldu.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastane yetkilileri ise bebeğin ailesinin teslim alma konusunda hastaneyi oyaladığını ve buna rağmen ölüm işlemlerinin yapıldığını ifade etti. Ayrıca hastane yetkilileri ailenin gelmeyeceğine kanat getirmeleri nedeniyle bebeği mezarlığa götürerek, defin edilmesi için girişimde bulunduklarını ifade etti.

Bebeğin defin zamanı ise otopsiden sonra belirleneceği öğrenildi. Otopsinin ardından bebeğin defin edilebileceği ya da ailesinin teslim alması için yasal sürenin beklenebileceği belirtiliyor.

(Mehmet Bulut / İHA)