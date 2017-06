Ölen bebeği dağlık araziye gömmüşler

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir haftalık kız bebeğin öldükten sonra dağlık araziye gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan anne tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir haftalık kız bebeğin öldükten sonra dağlık araziye gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan anne tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, A.T. (33) ile H.T. (21), bir süre önce evlendi. Elbistan'a bağlı Kümbet Mahallesi'nde ikamet eden çiftin, mayıs aylarının sonuna doğru bir kız bebekleri dünyaya geldi. Anne H.T., hastanede sağlıklı bir şekilde doğum yaptıktan sonra taburcu edildi. İddiaya göre, henüz 1 haftalık olan bebek, bilinmeyen bir nedenle evde yaşamını yitirdi. Bebeğinin öldüğünü anlayan anne, durumu o sırada işte olan eşi A.T.'ye bildirdi. Çift, banyo havlusuna sardıkları bebeklerinin cesedini yanlarına alarak, araçla ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kangal-Gücük mahalleleri arasındaki dağlık araziye geldi. Çift, ölen bebeklerini açtıkları yarım metrelik çukura gömdü.

Normal yaşantısına devam eden anne H.T., taburcu edilmesinin üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen bebeğinden topuk kanı alınması için Aile Sağlığı Merkezi'ne başvuru yapmadı. Bu durum, geçen mart ayında çöp konteynırı yanında ölü bulunan bebek olayını soruşturan Asayiş Büro Amirliği'nde görevli özel ekibin dikkatini çekti. Anne H.T.'ye ulaşan polis ekipleri, bebekle ilgili sorulara verilen çelişkili cevaplar üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Ev hanımı olan anne H.T. ve sıhhi tesisatçılık yapan baba A.T., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Özel ekip tarafından çapraz sorguya alınan anne ve baba, henüz ismini bile koymadıkları bebeklerinin başına geleni anlattı.

İfadelerin ardından anne H.T. ve baba A.T., cumhuriyet savcısının eşliğinde çok sayıda polis ekibiyle birlikte bebeğin gömülü olduğu bölgeye gitti. Yaklaşık 2 kilometre yaya yürüdükten sonra gösterilen yeri kazan ekipler, bebeğin battaniyeye sarılı bedenine ulaştı. Bebek, inceleme için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bebeğin cesedi, buradan da otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Anne H.T. ve baba A.T., sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Elbistan Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan anne H.T., tutuklanırken baba A.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Anne H.T., Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Bu arada, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüpheli anne hakkında kasten öldürme suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kasten öldürme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"20 Mayıs 2017 tarihinde doğan ve topuk kanı alınmadığı için ölümünden şüphelenilen bir bebeğin herhangi bir sağlık kurumundan ya da adli makamlardan defin ruhsatı alınmaksızın ücra bir bölgeye defnedildiğinin öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Kasten Öldürme' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.

Bebeğin annesi şüpheli H.T. ile babası şüpheli A.T.'nin evliliğinden 3 ay sonra dünyaya geldiği tespit edilerek şüpheliler Cumhuriyet Başsavcılığımızca kasten öldürme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunması sebebiyle çıkarıldıkları Elbistan Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kararla bebeğin annesi H.T.'nin tutuklanmasına; bebeğin babası A.T.'nin ise adli kontrol altına alınmasına karar verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

