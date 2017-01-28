Ölen adamın paralarını böyle yapmaladılar

Kazada ölen adamın paralarını böyle yağmaladılar. Görüntülerin adresi Venezuela.Kazada hayatını kaybeden adamın çantasındaki yaklaşık 300 bin dolar değerindeki Venezuela bolivarı yola saçıldı. Kaza sonrası duran onlarca kişiyse yetkililere haber vermek yerine, yola saçılan paraları topladı. İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler, aracıyla yoldan geçen bir kişi tarafından böyle kaydedildi.
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