Öldürülen terörist Bakan Soylu'ya suikast hazırlığındaymış
Kadıköy Acıbadem'de bu sabaha karşı düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen DHKP-C üyesi teröristin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast hazırlığında olduğu ortaya çıktı.
Kadıköy Acıbadem'de bu sabaha karşı düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen DHKP-C üyesi teröristin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Güvenlik Güçleri'nin kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Kadıköy Acıbadem'de bir siteye operasyon düzenlenmiş, DHKP-C'nin eylem hazırlığındaki bir hücresine yönelik gerçekleştirilen operasyonda güvenlik güçleri ile örgüt üyeleri arasında çıkan çatışmada 1 terörist ölü ele geçirilmişti. Öldürülen teröristin, İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik silahlı ve bombalı saldırı hazırlığı yapan DHKP-C üyesi İnanç Ö. olduğu belirlendi. Öte yandan polisin operasyon yaptığı ev sabah saatlerinde görüntülendi. Görüntülendi evin kapısının polis tarafından kırılarak girildiğine dair ibarelerde görülüyor., (Sadık Kahraman - Mustafa Esen/İHA)
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