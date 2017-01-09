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Öldürülen iş adamı son yolculuğuna uğurlandı
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Öldürülen iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

Almanya'da geçen Salı günü kaçırılan ve Cuma günü öldürülmüş olarak bulunan iş adamı İsmail Torun, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Almanya'da geçen Salı günü kaçırılan ve Cuma günü öldürülmüş olarak bulunan iş adamı İsmail Torun, memleketi Samsun'da toprağa verildi.
Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ludwigshafen şehrinde geçen Salı günü kaçırılan ve 1 milyon fidye ödenmesine rağmen öldürülen Samsunlu iş adamı İsmail Torun için Almanya'nın ardından Samsun'da da cenaze töreni düzenlendi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Şeyh Yusuf Zeynüddin Camiisi'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından İsmail Torun'un naaşı Ovabaşı Mezarlığı'na defnedildi. Merhumun cenaze namazına İsmail Torun'un yakınlarının yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Canik Belediye Başkanı Osman Genç ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Olay anını anlatan öldürülen iş adamı İsmail Torun'un oğlu Eyüp Torun, "Olayın nasıl olduğu ile ilgili net bir bilgimiz yok. Babam kardeşime Salı günü Berlin'de bir arsa almak için gideceğini söylüyor ve kardeşimin bize söylememesi gerektiğini söylüyor. 3 gün içerisinde bizimle normal telefon görüşmeleri yapıyor. Bu süre içerisinde arkadaşlarından para istiyor ve 'arsa alacağım, para gerekli ama oğullarıma bir şey söylemeyin, haberleri olmasın' diyor. Sonra para bir şekilde toparlanıyor. Perşembe akşamı para babamın arkadaşı, babamın telefonla arkadaşına söylediği yere parayı götürüyor. Perşembe akşamından sonra babamdan haber alınamıyor. Biz de o akşam polise gittik. Ertesi sabah saat 09.55'de cesedini buldular" dedi.

"ALMANYA'YA GERİ DÖNÜP, İŞLERİMİZE DİMDİK DEVAM EDECEĞİZ"
Almanya'ya geri dönüp, babasının bıraktığı yerden işlerine devam edeceğini belirten Torun, "Şüphelendiğimiz kimse yok. Düşmanımız da yok. Bizim bildiğimiz veya tanıdığımız birinin olduğunu da zannetmiyorum. Büyük bir ihtimalle çete işi. 3 hafta önce yine aynı şekilde bir cinayet olmuş. Onunla bir bağlantısı olduğu söyleniyor. Babamın çevresi tarafından sevildiği dün Almanya'da yapılan cenaze namazında yaklaşık 3 bin kişinin bulunduğundan belli oluyor. Bütün sokaklar kapandı. Babam her yerde sevilen bir adamdı. Almanya polisi bize failleri aradıkları ve bir takım gözaltılar olduğu için şuanda bilgi vermediler. Babam hiçbir şekilde tehdit telefonları almadı ya da bize lanse etmedi. Biz ailesi olarak Almanya'ya geri döneceğiz. İşleri ilerleteceğiz. Babam bu işleri bizim için yaptı. Onun için gideceğiz işlerimize dimdik devam edeceğiz. Bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok" diye konuştu.
Yardımsever kişiliği ile dikkat çeken iş adamı İsmail Torun, evli ve Eyüp, Burak, Ömer Faruk ve Berra Torun adlarında 4 çocuk babasıydı.
(Gökhan İçkilli /İHA)
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