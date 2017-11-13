13.11.2017 15:04 Öldürülen güreşçi çocuk son yolculuğunu uğurlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde vurularak öldürülen güreşçi çocuk göz yaşları içinde toprağa verildi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde vurularak öldürülen güreşçi çocuk göz yaşları içinde toprağa verildi.

4 Kasım günü Hekimzade Mahallesi Eski Bayramyeri'ndeki parklı kahvehanede pompalı tüfekle F.Ç.'nin ateşi sonucu abisi N.K. ile beraber ağır yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden İstiklal Ortaokulu öğrencisi güreşçi Berkay Keseoğlu (13), son yolculuğuna uğurlandı. Güreş müsabakalarında aldığı başarılarla dikkat çeken Keseoğlu'nun cenazesi, Yakup Ağa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Berkay Keseoğlu'nun okul ve güreş arkadaşlarının yanı sıra Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Berkay'ın cenazesine arkadaşları bayraklar ile eşlik etti. Keseoğlu ilçe mezarlığına defnedildi.

(Emrah Elmas - Müjgan Özbek /İHA)

