Öldürülen DEAŞ'lı sayısı 268'e yükseldi

Filipinler'in Marawi kentinde öldürülen DEAŞ militanı sayısı 268'e yükseldi.
Filipinler'in Marawi kentinde öldürülen DEAŞ militanı sayısı 268'e yükseldi. Yetkililer, 23 Mayıs'tan bu yana Marawi kentinde süren çatışmalarda 268 DEAŞ militanının öldürüldüğünü açıkladı. Filipinler Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Restituto Padilla, yaptığı açıklamada, 66 hükümet görevlisinin hayatını kaybettiğini ve 461 kişinin yaralandığını belirtti. (Rj Afrşca / İHA)
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