Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde öldürülen banka personelinin otopsi işlemleri tamamlandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde öldürülen banka personelinin otopsi işlemleri tamamlandı.
Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi eski polis lojmanları yanında akşam saat 18.00 sıralarında ölü bulunan banka çalışanı Encümen Eşref A.'nın cenazesi otopsi yapılma üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Yaklaşık 2 saat süren otopsi işlemlerinin ardından Eşref A.'nın cenazesi Viranşehir Belediyesi cenaze aracına konularak Viranşehir eski mezarlığına götürüldü.