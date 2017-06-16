Öldürdükten 2 gün sonra gömdükleri yerden çıkarıp...

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ormanlık alanda vahşice öldürüldükten sonra gömülen şahsın kıskançlık yüzünden cinayete kurban gittiği, zanlının cesedi babası ve arkadaşlarıyla gömüp 2 gün sonra cesedi tekrar çıkartıp kıyafetlerini yaktıktan sonra tekrar gömdükleri ortaya çıktı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ormanlık alanda vahşice öldürüldükten sonra gömülen şahsın kıskançlık yüzünden cinayete kurban gittiği, zanlının cesedi babası ve arkadaşlarıyla gömüp 2 gün sonra cesedi tekrar çıkartıp kıyafetlerini yaktıktan sonra tekrar gömdükleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Yılankale Korkar mevkisinde ormanlık alanda 19 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Yılmaz, çocuklarıyla birlikte gezintiye çıktı. Ormanlık alanda bulunan köpeklerin sürekli havlaması dikkatini çeken Yılmaz, köpeklerin havladığı bölgeye gidince bir kısmı toprak üzerine çıkmış cesedi gördü ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, ceset yüzeye yakın gömüldüğünden sağ tarafı ve başı hayvanlar tarafından yendiği için sadece kemiklerinin kaldığını, sol tarafının ise gömülü kaldığı için çürümediğini tespit etti. Cesedin 50-55 gün önce gömüldüğünü belirleyen polis, kimlik çalışması için araştırma başlattı. Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürüne talimat vererek özel ekip oluşturulmasını istedi. Talimat üzerine en iyi polislerden oluşturulan iki ekip, cinayeti aydınlatmak için 7 gün 24 saat esasına göre çalıştı. Özel ekip önce parçalanmış ve kafası olmayan cesedin kimliğini belirlemek için kolları sıvadı.



DÖVMESİNDEN KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Ekip, cesedin kalan bölümünde yaptığı incelemede çok sayıda dövme olduğunu ve sol bileğinde "Sultan" yazılı dövme olduğunu belirledi. Polis, bunun üzerine Ceyhan'da dövme yapan 50 iş yerini tek tek gezip dövmelerin fotoğraflarını göstererek, bu tür dövmeleri kimin yaptırdığını araştırdı. Dövmeciler, Yakup Çelik (28) isimli şahsın bu tür dövmeler yaptırdığını söyledi. Bunun üzerine polis, Yakup Çelik'i araştırıp ailesine ulaştı. Yakup Çelik'in kız kardeşi, cesedin sol bileğinde yıllar önce ölen annesi Sultan'ın isminin yazdığını gördü. Kadın, bu yazıyı görünce cesedinin kardeşi olduğunu teşhis etti.

Yapılan detaylı otopsisinde Yakup Çelik'in tabanca ile vücudunun çeşitli yerlerinden 6 kez vurularak öldürüldüğünü, daha sonra da ormanlık alana götürülüp burada parçalara ayrıldığı ve gömüldüğü belirlendi. Polis, bu tespitlerin ardından cinayeti kimin işlediğine yoğunlaştı. Polis, ilk etapta Çelik'in yakın arkadaşlarını ve babası gibi gördüğü aileyi takibe aldı.

Polis, Çelik'in hayatını araştırdığında annesinin öldüğünü ailesiyle pek bir bağının olmadığını Canan B.'nin evinde kaldığını belirledi. Ayrıca polis Yakup Çelik'in Canan B.'nin oğlu Ahmet B. ile çok yakın arkadaş olduğunu tespit etti. Polis çalışmayı derinleştirdiğinde Yakup Çelik'in Kerem Adnan B., Savaş B., Ömer A., Ekrem Y.,Faruk B., Kazım B., Lokman Ç. ve Bekir K. ile irtibatlı olduğunu belirledi. Polis baba ve oğul ile 7 arkadaşı şafak vakti gözaltına aldı. Bekir K.'nin ise başka bir suçtan Osmaniye Cezaevinde olduğunu belirledi. Polis gözaltına alınan zanlıları tek tek sorguya aldı. Baba ve oğul cinayeti kabul etmezken, diğer zanlıların hepsi cinayeti Ahmet B.'nin eşini Yakup Çelik'ten kıskandığı için 11 Şubat günü Küçükmangıt Mahallesi'nde işlediğini daha sonrada babasını arayarak 'ben birini öldürdüm eve gel" dediğini arkadaşlarına da haber verdiğini söyledi. Ayrıca zanlılar cesedi Yılankale mevkiine baba, oğul ve cezaevinde olan Bekir K. ile birlikte gömdüklerini, 2 gün sonra ise ceset bulunduğunda kıyafetten kimliğinin belli olacağı düşünülerek bu kez cesedin olduğu yere Lokman Ç., Ahmet B., Bekir K. ve Kasım B.'nin olay yerine giderek cesedi gömüldüğü yerden çıkartıp kıyafetlerini soyarak yaktıklarını söylediği öğrenildi. Polis bu ifadeler doğrultusunda baba ve oğul ile tekrar görüştü ancak yine de suçlamaları kabul etmediler.



EŞİNİ KISKANDI, VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ

Polis alınan ifadeler doğrultusunda yaptığı tespitinde Ahmet B.'nin sürekli kendilerinde kalan Yakup Çelik'i eşinden kıskandığı için 11 Şubat günü tabanca ile vurarak öldürdüğünü daha sonrada babası ve arkadaşını çağırıp Yılankale mevkiinde gömdüğünü, iki gün sonra cesedi çıkartıp kıyafetlerini soyarak kimliğinin tespit edilmemesi için yaktığını belirledi. Polis bu tespitlerin ardından 9 zanlıyı adliyeye sevk etti. çelik yelek ile getirilen zanlılardan baba ve oğul ile birlikte Faruk B., Lokman Ç ve Kazım B. tutuklanırken 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bekir K. ise başka bir suçtan cezaevinde bulunuyor.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)