Öldürdüğü taksicinin telefonunu kullanınca yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde bir taksiciyi bıçaklayarak öldüren şahıs, taksicinin telefonunu kullanınca yakayı ele verdi.

İzmir'in Dikili ilçesinde bir taksiciyi bıçaklayarak öldüren şahıs, taksicinin telefonunu kullanınca yakayı ele verdi.

Geçtiğimiz Mayıs ayının 16'sında Bahçeli Mahallesi Madra Çayı Sülüklü Göl mevkisinde meydana gelen olayda evli ve 2 çocuk babası Mustafa Muhammet Eğin (49), kullandığı ticari taksinin içinde göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatılarak, çevredeki güvenlik kameraları ile Eğin'in çalınan cep telefonu inceleme altına alındı. Eğin'in çalınan cep telefonunun IMEI numarasını takibe alan ekipler, bu telefona S.K.'ya ait hattın takılıp kullanıldığını tespit etti. Buradan yola çıkan jandarma ekipleri, incelemeye aldığı güvenlik kameralarında S.K'nin olay günü sırt çantasıyla olay bölgesinden uzaklaştığını fark etti. Yapılan incelemeler sonucu ekipler, geçtiğimiz cuma günü S.K.'nın Muğla'nın Dalaman ilçesinde olduğunu belirledi. Dikili Cumhuriyet Başsavcısının talimatı doğrultusunda S.K., Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldığı evde gözaltına alındı. S.K., işlemlerinin ardından Dikili İlçe Jandarma komutanlığına teslim edildi. Zanlının Dikili İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından alınan ifadesinde Eğin'i öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Abdülaziz Baydilli / İHA)