Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı'nın kıskandıran uyumu

Trabzonspor'un ayrılmaz ikilisi Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı, A Milli Futbol Takımı'nın kampında da birbirlerini yalnız bırakmıyorlar.

Trabzonspor'un ayrılmaz ikilisi Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı, A Milli Futbol Takımı'nın kampında da birbirlerini yalnız bırakmıyorlar.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında önemli bir çıkışa imza atan Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un ayrılmaz ikilisi oldular. Hem bordo-mavili forma ile yakaladıkları başarı hemde A Milli Takım kampındaki birliktelikleri görenleri adeta kıskandırıyor.



ABİ-KARDEŞ GİBİ

Trabzonspor'un devre arasında Beşiktaş'tan aldığı Olcay Şahan ile genç ismi Yusuf Yazıcı adeta abi ve kardeş gibi oldu. Bordo-mavili takımın ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışta önemli pay sahibi olan ikilinin uyumu ve performans Trabzonspor'a önemli katkı sağladı. Olcay Şahan gibi önemli ve tecrübeli bir ismin Yusuf Yazıcı'ya her fırsatta destek olması genç oyuncunun performansına önemli katkı sağladı. 5 gol ve 6 asist ile sezonu tamamlayan oyuncu A Milli Futbol Takım kampındaki en büyük destekçisi de yine her zaman olduğu gibi Olcay Şahan oldu.

Devre arasında Beşiktaş'tan 200 bin Euro'ya alınan Olcay'ın gelişiyle bordo-mavili takımın futboluna önemli katkı sağlarken, genç isimlerin ise en büyük destekçisi oldu. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 1 gol ve 7 asist yaptı.

Milliler, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki altıncı maçında yarın akşam Kosova ile karşılaşacak. Arnavutluk'un İşkodra şehrindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda başlayacak karşılaşma da Trabzonspor'un iki önemli oyuncusu Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den forma bekleyecek.

(Gökmen Şahin / İHA)