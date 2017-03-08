Olaylı yürüyüş

Kocaeli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında polisin uyarısına rağmen yürüyüş yapan gruba polis müdahale ederken, 39 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında polisin uyarısına rağmen yürüyüş yapan gruba polis müdahale ederken, 39 kişi gözaltına alındı.

İzmit'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile Kocaeli Kadın Platformu öncülüğünde eylem gerçekleştirildi. Belediye İş Hanı önünde toplanan yaklaşık 100 kadar kadın Cumhuriyet Parkı'na kadar yürüyüp basın açıklaması gerçekleştirmek istedi. Emniyet ekipleri kadınlara yürüyüş yapmanın yasak olacağını belirtip sadece basın açıklaması yapmaları gerektiğini iletti. Ancak kadınlar emniyetin uyarılarını dikkate almayıp yürümekte ısrar edince emniyet ekipleri kadınlara müdahale etti. Müdahale sırasında 4 erkek, 35 kadın olmak üzere 39 kişi gözaltı alındı.

(Mehmet Oğuzhan Altun /İHA)