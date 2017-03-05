Olaylı maçta kazanan Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Adanaspor evinde Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Konyaspor 1-0 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Adanaspor evinde Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Konyaspor 1-0 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Adanaspor evinde Atiker Konyaspor maçı gergin geçti. Konuk ekibin 1-0 kazandığı maçın 83. dakikada taraftarların sahaya girmesi ve tribündeki karışıklık sonrasında oyun yaklaşık 15 dakika durdu. Daha sonra Adanaspor tribünleri sakinleşmeyince çevik kuvvet polisleri tribünlere çıkarak güvenlik önlemi aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Digao'nun uzaktan sert şutunda kaleci Serkan topu iki hamlede kurtardı.

9. dakikada Douglas'ın çaprazdan şutunda top üstten auta çıktı.

20. dakikada Magaye'nin çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra pasında uygun durumda Roni, meşin yuvarlağı üstten auta attı.

28. dakikada Adanaspor ceza sahası içinde defansın uzaklaştıramadığı topla buluşan Jonsson meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1

68. dakikada Atiker Konyaspor'da Bajic ceza alanına çalımlarla girdi. Adanaspor savunması son anda tehlikeyi uzaklaştırdı.

70. dakikada Adanaspor'da Koman'ın sağ kanttan ortasında Roni vurdu top kaleci Serkan'da kaldı.

79. dakikada Atiker Konyaspor'da Fofana'nın yerden ortasında Bajic gelişine vurdu, kaleci İtanje son anda topu kornere çeldi.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Alparslan Dedeş xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Adanaspor: İtanje x, Ramos x, Magaye x, Vinicius x (Ahmet Dereli dk. 63 x), Digao x, Cem x (Reynaldo dk. 79 x), Foguinho xx, Didi x, Halil x, Koman x, Roni x

Yedekler: Hayrullah, Viera, Samican, Ahmet Bahçıvan, Emre, Reynaldo

Teknik Direktör: Levent Şahin

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Douglas xx (Fofana dk. 38 xx), Ali xx, Jonsson xxx (Halil dk. 90 ?), Ömer Ali xx, Ali xx, Rangelov xx (Volkan dk. 76 x), Bajic xxx, Hadziahmetovic xxx, Vukovic xx, Skubic xxx

Yedekler: Kaya, Selim, Milosevic, Meha

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gol: Jonsson (dk. 28) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Ahmet Dereli, Digao (Adanaspor)

(Cemil Serezli - Süleyman Cenk İdaye / İHA)