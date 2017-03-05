Olaylı maç yarıda kaldı

Uşak'ta oynanan Bölgesel Amatör Lig 8. Grup maçında ev sahibi UTAŞ Uşakspor'un rakibi Ödemişspor karşında 1-0 önde götürdüğü karşılaşmanın 65. dakikasında çıkan olaylar nedeni ile maç yarıda kaldı.

Uşak'ta oynanan Bölgesel Amatör Lig 8. Grup maçında ev sahibi UTAŞ Uşakspor'un rakibi Ödemişspor karşında 1-0 önde götürdüğü karşılaşmanın 65. dakikasında çıkan olaylar nedeni ile maç yarıda kaldı.

İlk yarısı 0-0 sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısının 51. dakikasında ev sahibi UTAŞ Uşakspor, N. Wogbo'nun gölünden sonra Ödemişsporlu Serdar ile Utaş Uşaksporlu Ömercan arasında kısa süreli gerginlik yaşandı, maçın hakemi iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. 65. dakikada Ödemişsporlu Serdar kendi sahası içinde rakibi Ömercan'a tekrar sert müdahale edince maçın hakemi Ferudun Daldaş ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Bunun üzerine aynı zamanda Ödemişspor'un takım kaptanı Serdar rakibi Ömercan'a koşarak kafa atınca saha bir anda karıştı.

Misafir takımın taraftarlarının da sahaya girerek bayrak dikmeye çalışması gerginliği arttırdı. Maçın hakemi anons yaptırmadan soyunma odasına gitti.

Utaş Uşakspor, Ödemişspor karşılaşması 65. dakikada yarıda kaldı.

(Ertunç Öztürk / İHA)