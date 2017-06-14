Olaylı derbi Fenerbahçe'nin

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, normal süresi 74-74 sona eren mücadeleyi uzatmalarda 86-80 kazanarak seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğa çok yaklaştı. Olaylı geçen karşılaşmanın son dakikaları ise seyircisiz oynandı.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, normal süresi 74-74 sona eren mücadeleyi uzatmalarda 86-80 kazanarak seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğa çok yaklaştı. Olaylı geçen karşılaşmanın son dakikaları ise seyircisiz oynandı.



Salon: Akatlar

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Kaan Büyükçil xx, Ziya Özorhon xx

Beşiktaş Sompo Japan: Roll xx 11, Kenan Sipahi xx 10, Strawberry xxx 22, Clark x 2, Stimac xx 13, Thompson x 4, Erkan Veyseloğlu xx 8, Weems xx 10, Muratcan Güler x, Sertaç Şanlı x

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Fenerbahçe: Kalinic x 5, Ali Muhammed xxx 11, Udoh xx 11, Bogdanovic xxxx 23, Vesely xx 12, Sloukas xx 7, Datome x 3, Melih Mahmutoğlu xx 12, Ahmet Düverioğlu x 2, Egehan Arna x

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 16-22 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 36-36

3. Periyot: 54-53 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

Normal süre: 74-74

