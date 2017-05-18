Olay kaza mı terör saldırısı mı ?

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bir aracın yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bir aracın yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

ABD'nin New York eyaletinde ünlü Times Meydanı'nda bir araç yaralılara çarptı. Olayda 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Polis, olayın terör saldırısı olduğuna dair kanıt olmadığı yönünde açıklama yaptı.

