Olay kaza mı terör saldırısı mı ?

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bir aracın yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bir aracın yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. ABD'nin New York eyaletinde ünlü Times Meydanı'nda bir araç yaralılara çarptı. Olayda 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Polis, olayın terör saldırısı olduğuna dair kanıt olmadığı yönünde açıklama yaptı.
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