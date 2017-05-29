Olanları korku dolu gözlerle izlediler

İzmir'in Konak ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası araçlar sel sularına kapıldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İzmir'in Konak ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası araçlar sel sularına kapıldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Meteorolojinin Ege ve Marmara için yaptığı uyarıların ardından İzmir'de sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağış, bir anda kenti etkisi altına alarak herkese zor anlar yaşattı. Hızla bastıran yağmurla beraber cadde ve sokaklar göle döndü. Konak ilçesi Gültepe'de ise yağmur nedeniyle bazı araçlar sel sularına kapıldı. Sulara kapılan 7 araç daha sonra üst üste bindi. Araçların sürüklendiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sel suları araçları sürüklerken, bazı vatandaşlar yaşananları bir kıraathanenin içerisinde dehşete kapılarak izliyor. Görüntülerde sel sularının metreleri bulduğu görüldü. (Abdülaziz Baydilli - Sinan Yeniçeri / İHA)
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