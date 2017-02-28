Olağan Genel Kurul tarihi açıklandı

Atiker Konyaspor'un Olağan Genel Kurulu 16 Mart 2017 tarihinde yapılacak.

Atiker Konyaspor'un Olağan Genel Kurulu 16 Mart 2017 tarihinde yapılacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, dün akşam gerçekleştirdiği haftalık toplantısında Mart ayı içinde yapılması gereken Olağan Genel Kurul için tarih belirledi. Alınan karara göre, Atiker Konyaspor Olağan Genel Kurulu 16 Mart 2017 Perşembe günü saat 18.00'de, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 27 Mart 2017 Pazartesi günü saat 18.00'de Ramada Plaza Otelde gerçekleştirilecek" denildi.

