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Okuyamayan çocuklar için seferber oldular
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Okuyamayan çocuklar için seferber oldular

Balıkesir'in merkez Altıeylül Belediyesi, çeşitli nedenlerle okula gidemeyen çocuklarla ilgili seferberlik başlattı.

Balıkesir'in merkez Altıeylül Belediyesi, çeşitli nedenlerle okula gidemeyen çocuklarla ilgili seferberlik başlattı.
Balıkesir Altıeylül Belediyesi ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün beraber başlattığı 'Artık Okuldayım' projesi kapsamında Altıeylül'de ev ziyaretleri yaparak çocukların okumasına öncülük eden Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun eşi Didar Kafaoğlu büyük takdir topluyor. Altıeylül Belediyesi'ne ait Altıeylül Gelişim Merkezi (ALGEM) personeli ile el ele vererek okula gidemeyen çocukları tespit eden Didar Kafaoğlu, " 172 bin nüfuslu Altıeylül ilçemizde okula düzenli olarak gitmeyen 174 devamsız öğrencimiz var. Bunların 36'sı ilkokul, 85'i ortaokul ve 53'ü lise öğrencisi. Kısa süre içinde 70 evimizi ziyaret ettik. Bu ziyaretler sonucunda 30 öğrenci okula geri döndü. Maddi imkansızlıklar, aile geçimsizlikleri yüzünden okula gidemeyen öğrencilerimiz var. Sorunları belediye olarak çözmeye çalışıyoruz. Mesela, annesi rahatsız bir öğrencimiz var. Annesine yardımcı olduğu için okula gidemiyor. Biz belediye olarak evine temizlikçi göndererek kendilerine yardımcı olduk ve çocuğumuz okula geri döndü. Başka bir öğrencimizin babası hasta olan anne ve babasına baktığı için işe girip evine gelir getirmek zorunda kalıyor. Biz bu öğrencimize part-time iş bulduk. Böylelikle hem okuluna devam edecek hemde evine gelir sağlayacak" dedi.
Gümüşçeşme Mahallesi'nde yaşayan bir ailenin küçük kızının ilkokul birinci sınıfa kısa süre gittikten sonra okulu bıraktığını anlatan Didar Kafaoğlu, küçük kızla görüştüğünde kendisinden altını ıslatan oyuncak bebek istediğini söyledi. Minik kızı çok sevdiğini söyleyen Didar Kafaoğlu, kızın istediği oyuncağı alarak aileyi ziyarete gitti. Evin annesi ve anneannesi tarafından kapıda karşılanan Didar Kafaoğlu, minik kıza çok istediği oyuncağı verdi. Sevinci yüzünden okunan küçük kıza, ayrıca okulda kullanması için okula çantası ve kırtasiye malzemeleri de iletildi. Evin annesinin teşekkür ettiği Didar Kafaoğlu, minik kızı yanaklarından öperek sevdi. Okula devam edecek küçük kızın ailesi desteklerinden ötürü Altıeylül Belediyesi'ne teşekkür etti.
(Bahadır Demirçeviren / İHA)


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