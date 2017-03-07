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Okuması için Kılıçdaroğlu'na 'evet' broşürü gönderdiler
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Okuması için Kılıçdaroğlu'na 'evet' broşürü gönderdiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden haberinin olmadığının ortaya çıktığını belirten AK partililer, kendisine 18 maddenin anlatıldığı 'evet' broşürü gönderdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden haberinin olmadığının ortaya çıktığını belirten AK partililer, kendisine 18 maddenin anlatıldığı 'evet' broşürü gönderdi.
AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Manisa PTT Başmüdürlüğü önünde bir araya gelerek 16 Nisan'da yapılacak olan referanduma konu olan 18 maddenin detaylı bir şekilde anlatıldığı 'Evet' broşürünü okuması için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdi.
AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, "Burada toplanmamızın amacı halkın içinde tuttuğu, temiz Anadolu insanının edebinden dışa vuramadığı bir kaç hususu dile getirmektir. Öncelikle biz Gençlik olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi paketindeki seçilme yaşının 18'e indirilmesi maddesine 'hayır' kanadından verilen sert tepkiden dolayı rahatsızız. Çünkü bu tepkiler bize yani gençliğe olan güvensizliği göstermektedir. Mustafa Kemal Atatürk bile 'Ben devleti gençlere emanet ediyorum' demişken böyle bir sertliğe ve karşı durmaya bir anlam verememekteyiz" dedi.

"KILIÇDARDOĞLU'NUN 18 MADDEYİ DAHİ OKUMADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTIR"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün katıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamaya da göndermede bulunan Gök, "Bu açıklamayla asıl sorunun gençlere duyulan güven olmadığını göstermiştir. Radyo Programında 'Sistem devreye girdi. Peki, Cumhurbaşkanı ve Başbakan farklı siyasi partilerden olursa krize yol açmayacak mı?' diyen Kılıçdardoğlu'nun 18 maddeyi dahi okumadığı ortaya çıkmıştır. Asıl sorunun, 'Hayır' cephesinin neye, neden ve nasıl karşı çıktığını bilmemesinden kaynaklandığını tüm Türkiye görmüştür. Türkiye'deki 15 yıllık muhalefetin anlatılmasını isteseler biz bile bu kadar güzel anlatamazdık. Biz gençler olarak bu ayarda yapılan muhalefete hayır diyoruz. Güçlü bir Türkiye için güçlü bir muhalefet de şarttır. Eminiz ki 'Hayır' cephesinin güvenmediği ve '18 yaşında nasıl siyaset yapsın' diyerek hor gördüğü kendi tabanındaki gençler dahil olmak üzere, yetki verildiğinde kat be kat daha üst perdeden siyaset yapacak gençler vardır. Bu nedenle biz AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları olarak CHP Genel Merkezine, Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının okuyup irdelemesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini her yönüyle anlatan 'Evet' gazetemizi ve 18 maddenin yazılı olduğu broşürümüzü gönderiyoruz. Umarız bir göz gezdirirler." diyerek gençlik kolları üyeleri ile birlikte PTT aracılığıyla ellerindeki gazeteleri Kılıçdaroğlu'na gönderdi.
(Sadık Cangel / İHA)

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