'Okumanın yaşı yok' dedi: 56 yaşında üniversiteyi bitirdi

Giresun Üniversitesinin 2016-2017 akademik yılında mezun verdiği 3 bin 660 öğrenci arasında 56 yaşında azmiyle okumanın yaşı olmadığını gösteren gazeteci Ufuk Kekül de yer aldı.

Giresun Üniversitesinin 2016-2017 akademik yılında mezun verdiği 3 bin 660 öğrenci arasında 56 yaşında azmiyle okumanın yaşı olmadığını gösteren gazeteci Ufuk Kekül de yer aldı.

Üniversitenin Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Radyo Televizyon Teknolojileri Bölümü'nü bitiren Kekül, törene katılarak mezuniyet coşkusu yaşadı. Gazeteci Kekül, "Alaylıydım, mektepli oldum. 32 yıl yerel-bölgesel-ulusal medya kuruluşlarında, TV'lerde görev yaptıktan sonra, şimdi Türkiye'nin en yaşlı üniversite öğrencisi sıfatıyla mezun oldum. Ayrıca Giresun Üniversitesini bitiren ilk Giresunlu gazeteciyim. Dostlarım özendirdi. Zaten ilimin üniversitesini bitirmek içimde bir ukdeydi. Çok mutluyum. Oğlum da bu yıl İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. İkimiz birlikte mezun olduk" dedi.



"KISA FİLM, HABER-BELGESELLER ÇEKMEK İSTİYORUM"

Bundan sonraki hedeflerini de anlatan Kekül, "Okulumuzun alanlarında başarılı iletişimcileri var. Çok kaliteli bir teorik eğitim aldık. Daha da geliştirilmeli, eksiklikleri giderilmeli. 2 yıl içinde mesleki görgü, bilgi ve deneyimlerimi de mesleğimizin adayı öğrencilere de fırsat buldukça aktardım. İnşallah bu bölümden mezun olanlar içinden başarılı gazeteci, sinema ve TV'ciler çıkar. Onlara başarılar diliyorum. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hedefimde sinema var. Kısa filmler ve haber-belgeseller çekmek istiyorum" diye konuştu.

Kekül'ü bu mutlu gününde hemşire olan eşi Fevziye Kekül de yalnız bırakmadı.

(Ahmet Bilge /İHA)