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Okumanın yaşı yok: 73 yaşında kep attı
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Okumanın yaşı yok: 73 yaşında kep attı

Tokat'ta açılan okuma yazma kursuna 73 yaşında katılan Zübeyde Kapısız, mezuniyet belgesi alarak kep atma heyecanı yaşadı.

Tokat'ta açılan okuma yazma kursuna 73 yaşında katılan Zübeyde Kapısız, mezuniyet belgesi alarak kep atma heyecanı yaşadı.
Tokat Belediyesi tarafından Behzat Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezinde açılan okuma-yazma kursuna katılan kursiyerler mezuniyet heyecanı yaşadı. 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile düzenlen programda yaşları 35-73 arasında okuma yazma öğrenen 14 kadına törenle mezuniyet belgeleri verildi. Törene Vali Cevdet Can, eşi Naime Can, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, eşi Hatice Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz ile çok sayıda davetli katıldı. Mezuniyet cübbelerini giyerek sahneye çıkan kadınlara mezuniyet belgeleri ile birlikte hazırlanan yıllıkları takdim edildi. Hep birlikte keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutlayan kadınlar farklı bir heyecan yaşadı. Törende Zübeyde Kapısız, hazırladığı metni okuyarak konuşma yaparak duygularını dile getirdi.

73 YAŞINDA KEP ATTı
Evli ve 3 çocuk annesi 6 torunu olan 73 yaşındaki Zübeyde Kapısız, iki yılda okuma-yazmayı öğrendiğini kadınlar gününde de mezuniyet belgesini aldığı için çok sevinçli olduğunu söyledi. 73 yaşında kep atarak mezuniyet heyecanı yaşadığını ifade eden Kapısız, hayalinin gerçek olduğunu söyledi.
38 yıl sonra eşinden gelen mektupları okudu
55 yaşındaki Şakire Erden ise 120 saatlik 1. kademe kursa katılarak okuma-yazmayı öğrendi. Kocasının askerdeyken gönderdiği mektupları 38 yıl sonra okuduğunu ifade eden Erden, "Bu kurs açıldı 38 yıldır sakladığım eşimin askerdeyken yolladığı mektupları okuyabildim. Bizlere yardımcı olan başta öğretmenlerimiz olmak üzere Tokat Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, okuma yazma öğrenenlerin yaşadığı mutluluğun görülmeye değer olduğunu ifade ederek, "65 yaşında 73 yaşında çok değerli eli öpülesi teyzelerimiz azmettiler, bu yaşa rağmen başaramayız demediler. 8 aylık bir çalışma sonrasında bugün mezuniyet heyecanı yaşıyorlar. Kep fırlattılar, bizlere de böyle bir güzelliği yaşattıkları için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
(Nurhan İçmez/İHA)

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