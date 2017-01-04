04.01.2017 16:26 Okulsporları Futbol Gençler Müsabakaları sona erdi

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Futbol Gençler müsabakaları sona erdi. Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Futbol Gençler müsabakaları sona erdi.



Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları Futbol Gençler-A kategorisine 14 okul katıldı. Büyük bir mücadeleyle geçen turnuva sonunda 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve Şehit Ünal Bıçakcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bölge müsabakalarında temsil etme hakkı elde ettiler.



Dereceye giren takımlara ödüllerini Milli Eğitim Şube Müdürü Gülsüm Memiş Kaptanoğlu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Zeki Efendioğlu takdim etti. Ödül töreni sonrası bir açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, spor branşları içinde gençlerin en çok ilgisini çeken branşın futbol olduğunu söyledi. Öztürk "İlimizi temsil edecek olan iki takıma grup müsabakalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

