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Okuloplastik cerrahide doğru tercih önemli
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Okuloplastik cerrahide doğru tercih önemli

GAZİANTEP (İHA) â€' Özel Gaziantep Hatem Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Can Pamukçu, 'Okuloplastik cerrahide hastalarımız tercihlerini doğru bir şekilde ve detaylı bir şekilde araştırma yapmaları yeterli olacaktır' dedi.

GAZİANTEP (İHA) â€" Özel Gaziantep Hatem Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Can Pamukçu, "Okuloplastik cerrahide hastalarımız tercihlerini doğru bir şekilde ve detaylı bir şekilde araştırma yapmaları yeterli olacaktır" dedi.

Göz torbalarının alınmasından protez göze, göz içi tümör ameliyatlarından, botoksa kadar her türlü tedavi ve estetik cerrahi uygulamanın gerçekleştirildiği okuplastik cerrahide hekim seçimi büyük önem taşıyor. Özel Hatem Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Can Pamukçu, vatandaşların okuloplastik cerrahi hakkında fazla bilgi sahibi olmadığına dikkat çekerek hastaların daha çok hekim tarafından kendilerine yönlendirildiğini söyledi.

"İstanbul ya da Ankara dışında burada tedavi mümkün"

Okuloplastik cerrahi de son dönemlerde özellikle bölgenin de olduğu konum itibariyle travma konusunda çok önde bir yere sahip olduğunu söyleyen Pamukçu, "Son 5 yıldır travma vakalarımız özellikle ateşli silah yaralanmaları göz kapağı kayıpları, göz yokluğu ve yüzde şekil bozuklukları kemik kırıklıkları bölge olarak bu konuda büyük bir tecrübe sahiptir. Bu bölge büyük bir alanı kapsamakta okuloplastik cerrahi ile alakalı bütün işlemler bu klinikte yapılmaktadır. Hastaların çözümü başka yerlerde başka bölgelerde İstanbul'da ve Ankara'da yada başka yerlerde aramalarına gerek olmadığını düşünüyorum. Hastalarımızın bu konuda detaylı bir araştırma yapması gerekmektedir. Doğru hastalığın doğru çözümün nerede olduğunu her hekimin her işlemi en iyi şekilde yapamayacağını ve her hekimin belli bir alanda uzmanlığının olduğu belli ameliyatları bazı hekimlerin daha iyi diğer hekimlerin ondan biraz daha geride kaldığı ve araştırdığında hastalığa yönelik hekim aradığında başarı oranı dahada yükselecektir" dedi.

"Protez üzerinde çalışmalarımız oldu"

Okuloplastik cerrahi göz hastalıkları biliminde ayrı bir alan oluşturduğunu ifade eden Pamukçu," Okuloplastik cerrahi eğitim alanında eğitimi çok az klinikte verilmekteydi. Biz araştırma hastanelerinde okuloplastik cerrahinin en uygun şekilde yapıldığı dönemlerde eğitim alanında kendimizi geliştirdik. Bu dönemde protez göz üzerinde çalışmalarımız oldu. Hastalarımızı uzun süren takip ediyoruz. Göz içine konforlarını yerleştiriyoruz. Gerekli görülürse gözün içine bilye yerleştiriyoruz. Daha sonra uygun bir zamanda protez gözleri yapılıyor. Protez göz hastalarımızın sadece dışarıdan görünümü etkilemiyor. Psikolojik olarak çok etkilendiklerini görüyoruz. Protez gözden sonra normal süreci ya da arkadaşları ile aynı sürece ulaşmakta. Göz kapağı düşük hastalarımız da sosyal olarak çok etkilenen görme tembelliği oluşma anlamında değil arkadaşları içinde dışlanma geride kalma ve belli bir yerde özgüven kaybıyla zaten arkadaşları içinde kendini yer bulamayan çocuklar oluşmakta biz bunlarla da ilgili hastayı gördüğümüz anda tedavisini yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Gözyaşı kanal tıkanıklarına da müdahale ediliyor"

Gözyaşı hastalıkları konusunda da uyarılarda bulunan Opr. Dr. Pamukçu, "Gözyaşı kanal tıkanıklarına müdahale ediyoruz. Gözyaşı kanal tıkanıklarına 1 yaşına kadar masaj öneriyoruz. Medikal tedaviyi uygun görüyoruz.1 yaşından sonra ufak işlemlerimiz var. Yüzde 95'in üzerinde bir başarı oranı var.4 yaşına kadar bu şekilde takip ediyoruz. Eğer 4 yaşından sonra bu yöntem bir başarısızlık gösterirse hastaları çok küçük hasta grubunda bunlara cerrahi müdahale uyguluyoruz" dedi.

"Hastalarımızın çoğu tedaviden kaçınıyor"

Yüz felci hastaların çok bilgi açısında yetersiz kaldığını belirten Pamukçu, "Yüz felci hastaları yetersiz bilgilendiriliyor. Hastalarımızın çoğu çözüm aramaktan ve tedaviden kaçınıyor. Göz kapakları sarkıt kaşları düşük yüzü sarkıt olan hastalar birçoğunun korneasında daha sonra göz bebeğinde lekeler ve enfeksiyonlar oluşmakta. Bunlar doğru bir şekilde bilgilendirilirse çok fazla hasar görmeden yeni sorunlar oluşmadan ve sosyal olarak sıkıntı yaşamadan hayatlarına devam edebilirler" diye konuştu.
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