Okulların açılış ve kapanış tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının çalışma takvimini hazırladı. Buna göre, gelecek eğitim-öğretim yılı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak. 2 Şubat 2018'de ilk dönem sona erecek ve yarı yıl tatili yapılacak. İkinci dönem ise 5 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek.

