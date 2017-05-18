Okulların açılış ve kapanış tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının çalışma takvimini hazırladı. Buna göre, gelecek eğitim-öğretim yılı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak. 2 Şubat 2018'de ilk dönem sona erecek ve yarı yıl tatili yapılacak. İkinci dönem ise 5 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek.
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