11.09.2017 12:41 Okullarda 'Uyum Haftası' başladı

Yeni eğitim-öğretim döneminde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Uyum Haftası kapsamında bugün okula başladı. Yeni eğitim-öğretim döneminde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Uyum Haftası kapsamında bugün okula başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için 2006-2007 eğitim-öğretim yılından bu yana "Okullarda Uyum Haftası" projesi uygulanıyor. Son yıllarda beşinci sınıf öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilen uygulamaya bu yıl dokuzuncu sınıf öğrencileri de eklendi. Hafta boyunca öğrencilerin okula daha kolay uyum sağlamaları amacıyla "çocuk-aile-öğretmen tanışma programları", "okul ve eğitim ortamını tanıma", "arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma" gibi etkinlikler düzenlenecek.



"BİRAZ AĞLADIK"

Uyum haftası kapsamında çocuğunu okula getiren anne Bahar Budak, 'Çocuğum çok heyecanlı idi. Biraz ağladık. Oyunlar oynadık, sınıfını öğrendik' ifadelerini kullandı.

İlkokul birinci sınıfa başlayan Ela Sancak, 'Oyunlar oynadık, arkadaşlarımızla yarışlar yaptık. Çok güzeldi eğlendik, artık okula alıştım" şeklinde konuştu.

Sevinçli olduğunu söyleyen Kenan Demirezen ise "Okulların bir hafta öncesinden açılması çok mantıklı çünkü çocukların okula alışması, öğretmenlerine ve arkadaşlarına alışması, davranışlarının düzene girmesi açısından ben çok mantıklı buluyorum' diye konuştu.

Bugün başlayan uyum haftası 15 Eylül cuma günü sona erecek.

(Fırat Toraman / İHA)

