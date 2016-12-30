30.12.2016 17:54 Okuldan 'Oku, Anla, Yaşa' etkinliği

Samsun'un İlkadım İlçesi Gazipaşa İlkokulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı 'Oku, Anla, Yaşa' projesi kapsamında, kendi planladığı 'Yeter ki Oku Gazipaşa Seninle' projesini uygulamaya koydu. Samsun'un İlkadım İlçesi Gazipaşa İlkokulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı "Oku, Anla, Yaşa" projesi kapsamında, kendi planladığı "Yeter ki Oku Gazipaşa Seninle" projesini uygulamaya koydu.



Etkinlik çerçevesinde Gazipaşa İlkokulunda kitap sergisi ve tanıtım faaliyetinin yapıldığı belirtildi. Etkinliğe Çocuk Kitapları Yazarı Cemalettin Etli Kavaklıgil (Masalcı Dede) de katılarak öğrencilerle söyleşi yaparak kitap imzaladı. Okulda açılan stantta öğrencilerin arkadaşlarına kendi yazdıkları kitapları tanıttıkları, ayrıca öğrencilerin bir kitap kataloğu oluşturdukları kaydedildi.



Proje kapsamında öğrencilerin ve velilerin kitap okuma alışkanlığının ve kitap sevgisinin hedeflendiğini belirten Okul Müdürü Erkan Altıntaş, projede yer alan etkinliklerin eğitim-öğretim yılı sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

