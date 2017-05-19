Okuldan eve dönüyordu...

Isparta'nın Eğirdir Gelendost yolunda dün yolcu minibüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Cengiz Kapçı hayatını kaybetti.

Isparta'nın Eğirdir Gelendost yolunda dün yolcu minibüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Cengiz Kapçı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Eğirdir Gelendost karayolunda yolcu minibüsüyle kamyonun çarpıştığı ve 18 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralı olarak Eğirdir Kemik Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine sevk edilen 17 yaşındaki Isparta Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Cengiz Kapçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kapçı'nın Şarkikaraağaç ilçesinde ikamet ettiği ve okuldan eve dönüşte kazanın meydana geldiği öğrenildi.

(Ferhat Kaya / İHA)