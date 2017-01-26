Okul soyguncuları önce kameraya sonra polise yakalandı

Şanlıurfa'da okulları soyan 9 kişilik hırsızlık çetesi önce kameralara, sonra da polise yakalandı.

Şanlıurfa'da okulları soyan 9 kişilik hırsızlık çetesi önce kameralara, sonra da polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da 5 ayrı okulun kapı kilidini kırarak içerisinde hırsızlık yapan ve yaşları 14 ile 16 arasında değişen 9 çocuk, güvenlik kameralarını inceleyen polisler tarafından yakalandı. Şanlıurfa merkezdeki 5 ayrı okulun kapılarındaki kilitleri kırdıktan sonra içeri giren çete üyeleri, sınıfları ve odaları dolaşarak içerisindeki malzemeleri çaldı. Çeteyi yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Şahısların kimliklerini belirleyen ekipler, zanlıları takibe almaya başladı. Bir başka okulda hırsızlık yapmak için girişimde bulunan zanlılar, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

