Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Okul servisinden düşen ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Okul servisinden düşen ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde okul servisinden inerken dengesini kaybederek düşen ve beyin kanaması geçiren ilkokul öğrencisi 12 yaşındaki Burak Barut, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde okul servisinden inerken dengesini kaybederek düşen ve beyin kanaması geçiren ilkokul öğrencisi 12 yaşındaki Burak Barut, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Alaşehir 5 Eylül Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde ikamet eden Ahmet-Keziban Barut çiftinin iki çocuğundan birisi olan 12 yaşındaki Burak Barut, 4 Mayıs 2017 tarihinde Erenköy Mahallesi'nde olan annesinin yanına gitti. Okula gitmek için dönüşte öğrenci taşıyan servis şoförüne rica ederek, kendisini de almasını istedi. Servise binen Burak, Hacıbey Mahallesi Alaşehir girişinde servis aracından inmek istedi. İddiaya göre araçtan geri geri inmeye çalışırken ayağı basamağa takılan Burak Barut, dengesini kaybederek, başını kaldırım taşına vurdu. Ağır yaralanan Burak Barut, önce Alaşehir Devlet Hastanesine oradan da Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Burak Barut burada ameliyat edildi. 10 gün yoğun bakımda kalan Barut, tedavilere cevap vermeyince 15 Mayıs 2017 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Ancak talihsiz çocuk yolda yaşamını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ
Talihsiz öğrencinin hayatını kaybetmesi ailesi, yakınları, sınıf arkadaşları ve öğretmenlerini gözyaşlarına boğdu. Burak Barut, Erenköy Mahallesi Camii'nde bugün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, ilçe milli eğitim şube müdürleri ve Barut'un sevenleri katıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

SERVİS ŞOFÖRÜ: "BÖYLE OLACAĞINI BİLSEM ARACIMA ALMAZDIM"
Burak Barut'un düştüğü servis aracının sürücüsü H.A. ifadesinde, "Burak Barut, önceki hafta servis aracıma binmek istedi. Ancak taşımalı öğrenci listesinde olmadığı için aracıma almamıştım. Bu kez yine ısrarla binmek istedi. Ben de eğitim öğretimden uzak kalmasın diye aracıma almıştım. Hacıbey Mahallesi'nde inmek istedi. Ben kapıyı açtım. Ancak Burak kapıdan geri geriye inerken dengesini kaybedip yere düştü. Böyle olacağını bilsem aracıma almazdım. Eğitimden kalmaması için iyilik yaptım. Ama üzücü bir son yaşadık. Çok üzgünüm. Ailesine Allah sabırlar versin" dedi.
Mahkemeye çıkarılan servis sürücüsü H.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(Nurettin Doğan / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
4 ilde terör operasyonu: 19 gözaltı
Sözde sıkıyönetim komutanı duruşma için AB'den gözlemci istedi
TRT'de ikinci deprem! 8 daire başkanı görevden alındı
Dünya bunu konuşuyor! Trump'la ilgili bomba iddia
Trump'tan Erdoğan yorumu: Harika bir adam
Sinan Erdem 'Final Four'a hazır
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Sultangazi karıştı! Polis müdahale ediyor
Sultangazi karıştı! Polis müdahale ediyor
Çalışma hayatında yeni dönem! Mesai saatleri değişiyor
Çalışma hayatında yeni dönem! Mesai saatleri değişiyor
Dursun Özbek'ten küfür isyanı: Bana AMK dediler!
Dursun Özbek'ten küfür isyanı: Bana AMK dediler!
Merkel'den flaş İncirlik Üssü çıkışı
Merkel'den flaş İncirlik Üssü çıkışı
AK Parti'de Yeni Atılım Dönemi!
AK Parti'de Yeni Atılım Dönemi!
Bursaspor-Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Bursaspor-Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
4 ilde terör operasyonu: 19 gözaltı
4 ilde terör operasyonu: 19 gözaltı
Sözde sıkıyönetim komutanı duruşma için AB'den gözlemci istedi
Sözde sıkıyönetim komutanı duruşma için AB'den gözlemci istedi
TRT'de ikinci deprem! 8 daire başkanı görevden alındı
TRT'de ikinci deprem! 8 daire başkanı görevden alındı
Dünya bunu konuşuyor! Trump'la ilgili bomba iddia
Dünya bunu konuşuyor! Trump'la ilgili bomba iddia
Trump'tan Erdoğan yorumu: Harika bir adam
Trump'tan Erdoğan yorumu: Harika bir adam
Sinan Erdem 'Final Four'a hazır
Sinan Erdem 'Final Four'a hazır
Bankalara ibraz edilen çek tutarı ilk dört ayda yüzde 11 arttı
Bankalara ibraz edilen çek tutarı ilk dört ayda yüzde 11 arttı
'Topaç çevirme'de Guinness rekoru kırıldı
'Topaç çevirme'de Guinness rekoru kırıldı
'İstirham ediyorum, açlık grevinden vazgeçiniz'
'İstirham ediyorum, açlık grevinden vazgeçiniz'
Yüksek miktarda kafein öldürdü
Yüksek miktarda kafein öldürdü
İzmirliler su kesintisine tepkili
İzmirliler su kesintisine tepkili
Yakalanan düzensiz göçmen sayısı yüzde 19 arttı
Yakalanan düzensiz göçmen sayısı yüzde 19 arttı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English