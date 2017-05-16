Okul servisinden düşen ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde okul servisinden inerken dengesini kaybederek düşen ve beyin kanaması geçiren ilkokul öğrencisi 12 yaşındaki Burak Barut, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde okul servisinden inerken dengesini kaybederek düşen ve beyin kanaması geçiren ilkokul öğrencisi 12 yaşındaki Burak Barut, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir 5 Eylül Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde ikamet eden Ahmet-Keziban Barut çiftinin iki çocuğundan birisi olan 12 yaşındaki Burak Barut, 4 Mayıs 2017 tarihinde Erenköy Mahallesi'nde olan annesinin yanına gitti. Okula gitmek için dönüşte öğrenci taşıyan servis şoförüne rica ederek, kendisini de almasını istedi. Servise binen Burak, Hacıbey Mahallesi Alaşehir girişinde servis aracından inmek istedi. İddiaya göre araçtan geri geri inmeye çalışırken ayağı basamağa takılan Burak Barut, dengesini kaybederek, başını kaldırım taşına vurdu. Ağır yaralanan Burak Barut, önce Alaşehir Devlet Hastanesine oradan da Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Burak Barut burada ameliyat edildi. 10 gün yoğun bakımda kalan Barut, tedavilere cevap vermeyince 15 Mayıs 2017 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Ancak talihsiz çocuk yolda yaşamını kaybetti.



TOPRAĞA VERİLDİ

Talihsiz öğrencinin hayatını kaybetmesi ailesi, yakınları, sınıf arkadaşları ve öğretmenlerini gözyaşlarına boğdu. Burak Barut, Erenköy Mahallesi Camii'nde bugün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, ilçe milli eğitim şube müdürleri ve Barut'un sevenleri katıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.



SERVİS ŞOFÖRÜ: "BÖYLE OLACAĞINI BİLSEM ARACIMA ALMAZDIM"

Burak Barut'un düştüğü servis aracının sürücüsü H.A. ifadesinde, "Burak Barut, önceki hafta servis aracıma binmek istedi. Ancak taşımalı öğrenci listesinde olmadığı için aracıma almamıştım. Bu kez yine ısrarla binmek istedi. Ben de eğitim öğretimden uzak kalmasın diye aracıma almıştım. Hacıbey Mahallesi'nde inmek istedi. Ben kapıyı açtım. Ancak Burak kapıdan geri geriye inerken dengesini kaybedip yere düştü. Böyle olacağını bilsem aracıma almazdım. Eğitimden kalmaması için iyilik yaptım. Ama üzücü bir son yaşadık. Çok üzgünüm. Ailesine Allah sabırlar versin" dedi.

Mahkemeye çıkarılan servis sürücüsü H.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Nurettin Doğan / İHA)