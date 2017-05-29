Okul servisindekiler öğrenci değil kaçak göçmen

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde polis ekiplerinin durdurdukları iki minibüste 48 kaçak göçmen yakalanırken, minibüsün üzerindeki okul taşıtı yazısı dikkat çekti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde polis ekiplerinin durdurdukları iki minibüste 48 kaçak göçmen yakalanırken, minibüsün üzerindeki okul taşıtı yazısı dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, Ayvacık ilçesinin Edremit Caddesi Orman Deposu mevkinde yol kontrolü yapan Ayvacık Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şüphelendikleri iki minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüslerde arama yapan polis ekipleri iki minibüs içerisinde 48 kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Polis ekipleri göçmen kaçakçılığı şüphesiyle minibüs şoförlerini gözaltına aldı. Minibüsün arkasında yazan 'Okul Taşıtı' yazı ise dikkatlerden kaçmadı.

Afganistan, Suriye, Kongo ve Mali uyruklu 48 kaçağın bulunduğu minibüslerin içerisinde yaptığı aramada can yeleğine el konuldu. Yabancı uyruklu vatandaşlar Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

(İpek Güney/İHA)