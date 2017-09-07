07.09.2017 17:37 'Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'ne ilişkin açıklama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'ne ilişkin Bakanlığımız tarafından tespit edilen her türlü sorunun çözümüne ilişkin olarak gerekli çalışmalar, ilgili bakanlıklar ile diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde yapılmaktadır' dedi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'ne ilişkin Bakanlığımız tarafından tespit edilen her türlü sorunun çözümüne ilişkin olarak gerekli çalışmalar, ilgili bakanlıklar ile diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde yapılmaktadır" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan öğrenci servisi ihalelerinde Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği nedeniyle firmalar arasında gerginlik yaşandığı yönündeki haberlere ilişkin basın açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlığımız yetki ve sorumluluğunda bulunan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'nin 'Okul servis araçlarının kiralanması' başlıklı 7. maddesiyle, okul servis araçlarının hangi şartlar altında kiralanabileceği hususları düzenlenmiştir. Basına yansıyan haberlerin aksine, söz konusu 7. madde çerçevesinde okul servis aracı işleten kişi ile anlaşma yapılması halinde dahi, taşıma yapılacak taşıtların 'okul servis aracı' olması gerektiği, taşıt sahibi firmaların da yönetmelikte öngörülen tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği açıktır. Söz konusu Yönetmelik çerçevesinde öğrenci taşıyacak araçların özel izinli taşıtlar (UKOME veya il/ilçe trafik komisyon kararı bulunan) olması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu Yönetmeliğin 8. maddesinin (c) fıkrasına göre, servis şoförü ve rehber personeli olunabilmesi için uyuşturucu ile ilgili ve çocuk istismarı suçlarından affa uğrasalar dahi hüküm giymemiş olması gerekmektedir. Öğrenci servisi ihalesini yapan merciler, Yönetmeliğin 8. maddesinde yer alan şartları ihale şartnamesine koymak zorundadır. Öğrenci taşımacılığına yönelik yasal düzenleme Bakanlığımız tarafından yapılmakta olup, söz konusu taşımaların denetimi ise Valilikler ve kolluk kuvvetleri (polis, jandarma, zabıta) aracılığıyla yapılır. Çalışma şartları yönünden Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlarda mevzuatları çerçevesinde her türlü denetimi yaparlar. Bununla birlikte Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'ne ilişkin Bakanlığımız tarafından tespit edilen her türlü sorunun çözümüne ilişkin olarak gerekli çalışmalar ilgili bakanlıklar ile diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde yapılmaktadır."

(Yağmur Yıldız / İHA)

