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Okul Öncesi Kurumlara Bakliyatın Önemi Anlatıldı
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Okul Öncesi Kurumlara Bakliyatın Önemi Anlatıldı

Girne Amerikan üniversitesi (GAÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri yeni bir projeye daha imza attı. GAÜ okul öncesi öğretmenliği öğrencileri, okul öncesi kurumlara bakliyatların önemini anlattı.

Girne Amerikan üniversitesi (GAÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri yeni bir projeye daha imza attı. GAÜ okul öncesi öğretmenliği öğrencileri, okul öncesi kurumlara bakliyatların önemini anlattı.

GAÜ 2016-2017 Akademik Yılını "Çocuk Ve Sevgi" teması çerçevesinde, Birleşmiş Milletlerin 2016 yılını bakliyat olarak belirlemesinden dolayı, okul öncesi eğitim kurumlarında bakliyatların önemini anlatan kostümlü etkinlik gerçekleştirdi. Osman Türkay Anaokulu'unda gerçekleşen ilk etkinlikte çocuklara bakliyatların tanıtımı ve yararları anlatıldı.

39. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ( FAO) Gıda Güvenliği Komitesi (CFS) Toplantısı'nda 2016 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bakliyat Yılı (UBY) ilan edilmiştir. Baklagiller familyasına ait türler tüm dünya için çok önemli bitkisel protein kaynağı olmakla beraber bu ürünler, "Dünya Gıda Programı" ve diğer "Gıda Yardım Girişimleri" kapsamında genel gıda sepetlerinin önemli bir parçası olarak kullanılmaktadırlar. Baklagiller familyasına ait türler, gerek sürdürülebilir tarım ve ekim nöbeti açısından (çevresel olarak en sürdürülebilir bitki türleridir) gerekse hayvan beslenmesindeki rolü bakımından, gıda güvenliğine katkısı ve kırsal fakirliği azaltmadaki rolü oldukça fazladır. Baklagillerin dünya tarımsal ticaretinde önemli bir yeri olmakla beraber sağlığa olan olumlu etkileri nedeniyle, dünyada sağlık örgütleri, obeziteyi engellemek, diyabet, kalp hastalıkları ve kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalıkları önlemek ve kontrol etmek için gerekli olan sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olarak bakliyat tüketimini önermektedir.

Ayrıca, GAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği'nin bu yılki etkinliklerinde belirlediği "Umut Var ve Hep Olacak" sloganı çerçevesinde "Çocuk ve Sevgi" teması çerçevesinde etkinliklerini devam edeceği ifade edildi.
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