02.01.2017 14:38 Okul öncesi eğitimde yeni eğitim yaklaşımları tartışıldı

Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından okul öncesi eğitimde yeni yaklaşımlar konusuyla ilgili bir konferans düzenlendi. Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından okul öncesi eğitimde yeni yaklaşımlar konusuyla ilgili bir konferans düzenlendi.



Programda Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretim Üyeleri; Prof. Dr. Yasemin Aydoğan ve Yrd. Doç. Dr. Türker Sezer öğrenciler bir araya geldi.



Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın ilk konuşmacısı olan Prof. Dr. Yasemin Aydoğan, Montessori eğitim sistemi hakkında bilgi vererek bu sistemin milli eğitim programına çok uygun olduğunu ve uygulamada hiçbir sorunun yaşanmayacağını dile getirdi. Milli eğitim sisteminin öğretmenin sınıfta kendine özgü öğretim modellerini uygulamaya fırsat verdiğini ifade eden Aydoğan, Montessori sisteminin de çocuğun gelişmesine yardımcı olacak en uygun sistem olduğunu sözlerine ekledi.



Yapılan araştırmaların Montessori eğitimi alan çocuklarda matematik problemi yaşanmadığını gösterdiğini belirten Prof. Dr. Aydoğan, bu sistemin okul öncesi eğitim veren kurumlarda yaygınlaşması için gittikleri her yerde bu modeli anlattıklarını söyledi. Düzce Üniversitesi Yönetimini ve çalışmalarını çok başarılı bulduğunu belirten Prof. Dr. Yasemin Aydoğan, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.



Programın diğer konuşmacısı Yrd. Doç. Dr. Türker Sezer, "Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi" konulu bir sunum gerçekleştirdi. "Literatürde matematik korkusu, matematik kaygısı diye bir şey var. Ben çocuklara matematiği nasıl sevdirebiliriz diye çalışıyorum" sözleriyle konuşmasına devam eden Sezer, çocukların küçük yaştan itibaren matematik sevgisi kazanmalarının önemli olduğunu vurguladı.



Çocukların, merak duygusu bakımından eşit düzeyde doğduklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Sezer, bazı ülkelerin uyguladıkları eğitimle çocukların merak duygusunu artırdıklarına, bazılarının ise bu duyguyu kapattıklarına dikkat çekerek "Merak duygusu artırılan çocukların ülkeleri, ürettikleri ürünleri ve teknolojileri diğer ülkelere satma şansı elde ederek dünyada söz sahibi oluyorlar" şeklinde konuştu.



Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özge Pınarcık, konferansın sonunda yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Yasemin Aydoğan ve Yrd. Doç. Dr. Türker Sezer'e davetlerini kırmayıp bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları için teşekkür etti.



Konferans, davetli konuşmacılara teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi.

