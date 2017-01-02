Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Okul öncesi eğitimde yeni eğitim yaklaşımları tartışıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Okul öncesi eğitimde yeni eğitim yaklaşımları tartışıldı

Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından okul öncesi eğitimde yeni yaklaşımlar konusuyla ilgili bir konferans düzenlendi.

Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından okul öncesi eğitimde yeni yaklaşımlar konusuyla ilgili bir konferans düzenlendi.

Programda Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretim Üyeleri; Prof. Dr. Yasemin Aydoğan ve Yrd. Doç. Dr. Türker Sezer öğrenciler bir araya geldi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın ilk konuşmacısı olan Prof. Dr. Yasemin Aydoğan, Montessori eğitim sistemi hakkında bilgi vererek bu sistemin milli eğitim programına çok uygun olduğunu ve uygulamada hiçbir sorunun yaşanmayacağını dile getirdi. Milli eğitim sisteminin öğretmenin sınıfta kendine özgü öğretim modellerini uygulamaya fırsat verdiğini ifade eden Aydoğan, Montessori sisteminin de çocuğun gelişmesine yardımcı olacak en uygun sistem olduğunu sözlerine ekledi.

Yapılan araştırmaların Montessori eğitimi alan çocuklarda matematik problemi yaşanmadığını gösterdiğini belirten Prof. Dr. Aydoğan, bu sistemin okul öncesi eğitim veren kurumlarda yaygınlaşması için gittikleri her yerde bu modeli anlattıklarını söyledi. Düzce Üniversitesi Yönetimini ve çalışmalarını çok başarılı bulduğunu belirten Prof. Dr. Yasemin Aydoğan, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Programın diğer konuşmacısı Yrd. Doç. Dr. Türker Sezer, "Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi" konulu bir sunum gerçekleştirdi. "Literatürde matematik korkusu, matematik kaygısı diye bir şey var. Ben çocuklara matematiği nasıl sevdirebiliriz diye çalışıyorum" sözleriyle konuşmasına devam eden Sezer, çocukların küçük yaştan itibaren matematik sevgisi kazanmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Çocukların, merak duygusu bakımından eşit düzeyde doğduklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Sezer, bazı ülkelerin uyguladıkları eğitimle çocukların merak duygusunu artırdıklarına, bazılarının ise bu duyguyu kapattıklarına dikkat çekerek "Merak duygusu artırılan çocukların ülkeleri, ürettikleri ürünleri ve teknolojileri diğer ülkelere satma şansı elde ederek dünyada söz sahibi oluyorlar" şeklinde konuştu.

Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özge Pınarcık, konferansın sonunda yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Yasemin Aydoğan ve Yrd. Doç. Dr. Türker Sezer'e davetlerini kırmayıp bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları için teşekkür etti.

Konferans, davetli konuşmacılara teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Profil demir hırsızları jandarmanın gözünden kaçamadı
Milletvekili Baloğlu'ndan Ilgın Belediyesine ziyaret
Karda mahsur kalan köylüler helikopterle kurtarıldı
İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybeden Karakoç toprağa verildi
Tüm çocukları otizm hastası
Vali Demirtaş'ın 2016 yılı asayiş değerlendirmesi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reina’daki saldırıda ölen ve yaralananların isimleri! Beşiktaş'ta kurtuldu, Reina'da öldürüldü
Reina’daki saldırıda ölen ve yaralananların isimleri! Beşiktaş'ta kurtuldu, Reina'da öldürüldü
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
İşte Reina saldırı düzenleyen o terörist...
İstanbul'a yeniden kar geliyor
İstanbul'a yeniden kar geliyor
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
Diyarbakır'da emniyete saldırı!
Reina saldırısını DAEŞ üstlendi!
Reina saldırısını DAEŞ üstlendi!
Başbakan Binali Yıldırım: Teröre asla boyun eğmeyeceğiz!
Başbakan Binali Yıldırım: Teröre asla boyun eğmeyeceğiz!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Profil demir hırsızları jandarmanın gözünden kaçamadı
Profil demir hırsızları jandarmanın gözünden kaçamadı
Milletvekili Baloğlu'ndan Ilgın Belediyesine ziyaret
Milletvekili Baloğlu'ndan Ilgın Belediyesine ziyaret
Karda mahsur kalan köylüler helikopterle kurtarıldı
Karda mahsur kalan köylüler helikopterle kurtarıldı
İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybeden Karakoç toprağa verildi
İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybeden Karakoç toprağa verildi
Tüm çocukları otizm hastası
Tüm çocukları otizm hastası
Vali Demirtaş'ın 2016 yılı asayiş değerlendirmesi
Vali Demirtaş'ın 2016 yılı asayiş değerlendirmesi
Van-Bahçesaray karayolunda karla mücadele çalışması
Van-Bahçesaray karayolunda karla mücadele çalışması
Karda mahsur kalan köylüler helikopterle kurtarıldı
Karda mahsur kalan köylüler helikopterle kurtarıldı
Eşi ayrılmak isteyince oğlunu rehin aldı
Eşi ayrılmak isteyince oğlunu rehin aldı
Güvenlik görevlisi Hatice Karcılar toprağa verildi
Güvenlik görevlisi Hatice Karcılar toprağa verildi
ULUTEK öğretmen akademisi ilk mezunlarını verdi
ULUTEK öğretmen akademisi ilk mezunlarını verdi
Güvenlik görevlisi Hatice Karcılar toprağa verildi
Güvenlik görevlisi Hatice Karcılar toprağa verildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English