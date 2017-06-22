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Öksüz büyüyen Vali duygulu anlar yaşadı
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Öksüz büyüyen Vali duygulu anlar yaşadı

Elazığ'daki yetim çocuklar için düzenlenen programda konuşan ve 9 yaşında öksüz kaldığını belirten Vali Murat Zorluoğlu duygusal anlar yaşadı.

Elazığ'daki yetim çocuklar için düzenlenen programda konuşan ve 9 yaşında öksüz kaldığını belirten Vali Murat Zorluoğlu duygusal anlar yaşadı.
Elazığ Valiliği ve İnsani Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Elazığ Şubesi, 'Umut Eli' projesi kapsamında yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi. Kur'an tilaveti ile başlayan program çocuk korosunun ilahiler seslendirmesiyle devam etti. Programa katılan Vali Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu çocuklarla yakından ilgilendi. Kendisinin de öksüz büyüdüğünü belirten Vali Zorluoğlu, tavsiyelerde bulundu.
Projenin valilik ve İHH Elazığ Şubesi ile birlikte yürütüldüğünü aktaran Vali Murat Zorluoğlu, proje kapsamında çeşitli faaliyetler yapıldığını ve kalan kısmının da yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.
Kendisinin de öksüz büyüdüğünü dile getirirken ve konuşurken duygusal anlar yaşayan Vali Zorluoğlu, "Bende 9 yaşında annemi kaybetmiştim. Gerçekten annesiz ve babasız büyümenin ne kadar zor olduğunu yaşayarak öğrendim. Ama ümidimi hiçbir zaman kaybetmedim. Çok çalışarak, önüme gelen fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek, devletimizin bana sağladığı fırsatlar çerçevesinde bugün burada sizlerin vali babası ve amcası olarak iftar yapıyoruz. Onun için sizlerde bunu başarabilirsiniz. Bir gün burada benim yerimde olabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hangi toplumdan ve ekonomik koşuldan gelirse gelsin herkese eşit fırsatlar sunuyor. Lütfen sizlerde bu fırsatları değerlendirin ve çok çalışın. İnşallah sizlerde yarın bu ülkeye öğretmen, doktor, kaymakam, asker ve polis olarak hizmet edersiniz "diye konuştu
Şu an itibariyle Türkiye genelinde İHH olarak 100 binin üzeriden yetime sahip çıktıklarını vurgulayan İHH Elazığ Şube Başkanı Metin Kılıç ise, "Sadece yetimler bazında değil, dünyanın dört bir yanında 120 ülkede aktif faaliyeti olan bir kuruluşuz. Suriye krizinden itibaren adete Suriye'yi sırtlayan bir kuruluş olduk. Yetim ve mülteciler dışında ilimizde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çok ciddi çalışmalar içinde olduğumuzu gururla ifade ederim. Elazığ'da 350 civarından yetim ailemize her ay düzenli olarak yardım ulaştırmaya çalışmaktayız" şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından Vali Zorluoğlu ve protokol üyeleri çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
(Kamil Cankılıç-Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu /İHA)

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