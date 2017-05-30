İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Okmeydanı'nda terör operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Okmeydanı'nda terör operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, özel harekat desteğiyle Okmeydanı'nda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyonda İdil Kültür Merkezi'ne itfaiyenin yardımıyla giren polis, çok sayıda şahsı gözaltına aldı. Çevik kuvvet polislerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı operasyon sürüyor.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.