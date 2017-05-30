İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Okmeydanı'nda helikopter destekli terör operasyonu düzenledi. Özel hareket timlerinin destek verdiği operasyonda itfaiye ekiplerinin yardımıyla bir kültür merkezine giren polis, çok sayıda şüpheliyi gözaltına alarak, suç unsurlarını topladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Okmeydanı'nda helikopter destekli terör operasyonu düzenledi. Özel hareket timlerinin destek verdiği operasyonda itfaiye ekiplerinin yardımıyla bir kültür merkezine giren polis, çok sayıda şüpheliyi gözaltına alarak, suç unsurlarını topladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Okmeydanı'nda helikopter destekli terör operasyonu düzenledi. Sabah saatlerinde polis ekipleri, "shortland" diye tabir edilen çok sayıda zırhlı araçla ve çevik kuvvet polisiyle Mithatpaşa Caddesi üzerinden İdil Kültür Merkezi'nin önüne geldi. Ardından ekipler özel hareket timleriyle içeriye girerek şüphelileri gözaltına almak istedi. Ancak şüpheliler kapıları kilitleyerek barikat kurdu. Bunun üzerine polis, koçbaşlarıyla önce kapıyı ardından merdiven yardımıyla üst kattaki camları kırarak içeriye girdi. İçeride direnen şüphelileri kelepçeleyerek etkisiz hale getiren polis, onları kültür merkezinden çıkartarak tek tek gözaltına aldı. İçerideki suç unsurları ise çuvallara ve delil torbalarına konularak, polis araçlarına götürüldü. Operasyon sürdüğü esnada çevik kuvvet polisleri, sokak başlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Şüpheli gördüğü şahısların üst aramasını yapan polis, bölgede adeta kuş uçurtmadı.

Gözaltına alınan şüpheliler polis midibüsüyle sorgulanmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(Doğan Can Cesur / İHA)