ÖKK davasının 7'inci celsesi tamamlandı

15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci askerlerin yargılandığı davada 7'nci celsesi bugün tamamlandı.

15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci askerlerin yargılandığı davada 7'nci celsesi bugün tamamlandı.

Fettullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüne ilişkin 69 sanığın yargılandığı davanın 7'nci celsesinde 8 sanığın daha savunması tamamlandı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, müşteki ve taraf avukatları katıldı. Öğleden sonra devam eden duruşmada savunma yapan sanık Ufuk Kaplan, kendisini mezun eden ve sicil amirliğini yapan Zekai Aksakallı tarafından tutuklanma ve ihraç edilme kararı verilmiş olmasına şaşırdığını ifade etti. Kaplan, "Duruşmayı başından beri ÖKK'dan bir silah arkadaşım izliyor, şimdi anlatacaklarımı Zekai Aksakallı'ya harfi harfine iletmesini rica ediyorum. Zekai Paşa'nın korgeneral olmasını çok istedim. Ancak omzuna bir yıldız daha takarken benim gibi yıldızları kaydırmadan korgeneral olmasını isterdim" ifadelerini kullandı.

Bugünkü celse Ümit Burtaçoğlu'nun savunmasının ardından tamamlandı. Duruşma sanık Ümit Pak'ın savunmasıyla yarın devam edecek.

(Yağmur Yıldız / İHA)