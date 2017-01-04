04.01.2017 18:07 'OKA Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor' semineri

Samsun Bafra Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) 'OKA Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor' bilgilendirme semineri düzenlendi. Samsun Bafra Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) "OKA Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor" bilgilendirme semineri düzenlendi.



Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) tarafından yürütülen, "OKA Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor" projesi kapsamında Samsun KOSGEB İl Müdürlüğünün katkısı ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası'nda toplantısı yapıldı.



Proje kapsamında kayıtlı istihdamın ana aktörlerinden biri olan işletmelerin, kayıt dışı istihdam konusunda farkındalıklarının arttırılması ve gelişimleri adına teşvik ve hibe mekanizmaları konusunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Samsun KOSGEB İl Müdürlüğünden gelen uzmanlar bilgi aktardılar.



Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar açılış konuşmasında , "Faaliyet alanımız içerisinde yer alan üyelerimizin gelişimleri ve bilgilendirilmeleri hususunda çalışmalarımız devam etmektedir. Bugün Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının koordinasyonunda Samsun KOSGEB Müdürlüğünün desteği ve odamızın ev sahipliğinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Siz üyelerimizden gelen talepler göz önünde bulundurularak organizasyonlarımız artarak devam edecektir" dedi.



Toplantıya ayrıca Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanı Meltem Yılmaz, Samsun KOSGEB İl Müdürlüğünden KOBİ Uzmanı Nebahat Livaoğlu ve Bafra TSO üyeleri katıldı.

